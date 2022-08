Settimana corta. Il Balbo medita di resistere «nelle sedi competenti»

CASALE - La Provincia di Alessandria richiede ai presidi degli istituti superiori di Casale (Balbo, Leardi e Sobrero) una bozza di orario scolastico su cinque giorni (dal lunedì al venerdì) per pianificare i trasporti in vista dell'ipotesi, sempre più concreta, di adottare la settimana corta, o settimana europea, dall'inizio del prossimo anno scolastico, in calendario il 7 settembre prossimo.

La posizione del Balbo-Lanza, del preside Riccardo Calvo, è quella di maggiore contrarietà.

Con un lettera inviata oggi a Provincia e Comune di Casale, il dirigente scolastico ricorda la contrarietà espressa negli scorsi mesi dal consiglio di istituto e dal collegio docenti.

«Una tale organizzazione non potrà consentire agli allievi che abitano a decine di chilometri da Casale Monferrato un ritorno a casa compatibile con la possibilità di uno studio pomeridiano equilibrato e proficuo per le esigenze di corsi liceali molto impegnativi (mancano servizi mensa e il rischio Covid non è annullato in questo periodo)».

Prosegue la lettera: «Il consiglio d'istituto che dovrà prendere atto, eventualmente, delle scelte che farete in questo mese è convocato nella prima data utile, al termie degli esami dei sospesi - cioè il 30 agosto - il collegio docenti, invece, dovrà essere convocato il 1° settembre».

Dal Balbo non ci si arrende: «Il queste date i due organismi potranno prendere atto per causa di forza maggiore o, eventualmente, decidere di resistere, nelle sedi competenti, per tutelare le legittime esigenze della didattica e delle famiglie» prosegue la comunicazione, ricordando la necessità di interventi manutentivi.