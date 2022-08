Il Santo di oggi, 3 agosto, è Sant' Aspreno di Napoli

La vita del Santo

Fu il primo vescovo di Napoli, secondo quanto riportato visse tra la fine del I secolo e gli inizi del II, epoca a cui si fanno risalire gli inizi della Chiesa partenopea. Antichi documenti, tra i quali il Calendario marmoreo di Napoli, fissano la durata del suo episcopato in 23 anni.

La leggenda narra che si sarebbe convertito dopo essere stato guarito da san Pietro, che lo consacrò poi vescovo.

Avrebbe fatto costruire l'edificio di culto di Santa Maria del Principio, dove poi sarebbe sorta la Basilica di Santa Restituta e quindi il Duomo di Napoli. Si attribuisce ad Aspreno anche la fondazione della Basilica di San Pietro ad Aram, prima chiesa napoletana, dove è ancora presente l'altare su cui Pietro avrebbe celebrato il Sacrificio eucaristico.

Dopo San Gennaro è il secondo protettore di Napoli. I loro busti sono custoditi nella Cappella del tesoro in Duomo, dove sarebbe conservato anche il bastone con cui san Pietro lo guarì.

È invocato per curare l'emicrania e la sua festa viene ricordata il 3 agosto.

I suoi resti furono traslati nella basilica Stefania dove tutt'oggi riposano sotto l'altare della cappella che porta il suo nome.