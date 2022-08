Mondiali Over 45, Italia in semifinale

LISBONA - C'è anche la firma di Manu Falleti sul 3/0 dell'Italia Over 45, che conquista la semifinale ai Mondiali, a spese della Francia, testa di serie numero 2 del tabellone e finalista nel 2021, quando era stata battuta dalla Germania.

Per le azzurre, formazione scelta dalla Federtennis per la rassegna iridata a Lisbona, è il terzo successo per 3/0, dopo Canada e Irlanda nel girone.

Oggi, contro le transalpine (vittoriose nel turno precedente 2/1 sul Portogallo), le affermazioni di Valeria Madaro e Valentina Padula in singolo e della maestra alessandrina, con Elisabetta Leoni, in doppio, 6/4 6/1 su Lucas - Maisonnave.

Domani l'ultimo ostacolo verso la finale è la Spagna, numero 3 del tabellone.