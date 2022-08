"Grigi nel B? Scelta discutibile e aumento dei costi"

ALESSANDRIA - L'Alessandria nel girone B è una scelta che Luca Di Masi definisce "quantomeno discutile". Perché? "Perché la valutazione che ci ha collocati nel raggruppamento centrale, al posto del Piacenza, è basata davvero su calcoli di pochissima distanza".

Il criterio della latitudine, adottato dalla Lega Pro, in base alla quale il capoluogo emiliano e sopra Alessandria. "Si determineranno evidenti problemi logistici e organizzativi - insiste Di Masi - con l’inevitabile aumento dei costi e questo è certamente un aspetto inaccettabile. E poi c’è la questione dei derby, che ha anch’essa una rilevanza sportiva importante e viene meno con questa conformazione dei campionati".

Però nessuna azione forte, che peraltro non era stata mai annunciata (solo, dieci giorni fa, una protesta preventiva, senza esito, con Francesco Ghirelli). "Vivremo questa situazione con impegno e massima determinazione, curiosi, comunque, di affrontare sfide e contesti in parte nuovi per noi”.