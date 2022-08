Il santo di oggi, 5 agosto, è Sant' Emidio

Vescovo e martire

La vita

Emidio nacque a Treviri nel 273 da nobile famiglia pagana che lo contrastò quando si convertì al Cristianesimo.



Diventò catecumeno, fu battezzato e si dedicò allo studio delle Sacre Scritture. Iniziò a studiare le Sacre Scritture. Entrato in conflitto con la famiglia che tentò in tutti i modi di ricondurlo al paganesimo, partì per l'Italia insieme ai tre amici. Si rifugiò a Milano dove fu consacrato sacerdote dal vescovo Materno e restò per tre anni all’oratorio di San Nazario diventando un ottimo predicatore.

A causa della persecuzione di Diocleziano dovette fuggire a Roma e ben presto destò l’interesse di Papa Marcellino che ordinò Emidio vescovo di Ascoli.

Iniziò la sua predicazione, convertendo moltissimi pagani e operando guarigioni. Il governatore Polimio, credendolo incarnazione del dio Esculapio, gli promise in matrimonio la figlia Polisia. Ma Emidio convertì Polisia alla fede cristiana e la battezzò nelle acque del fiume Tronto. Polimio, avvertito di questo, ordinò l'arresto e lo condannò alla pena capitale.

Il vescovo fu decapitato mentre Polisia, fatta ricercare dal padre, fuggì sul monte Ascensione e scomparve in un crepaccio.

Le spoglie del santo sono conservate nella cripta sotterranea del duomo di Ascoli Piceno detta Cripta di Sant’Emidio.