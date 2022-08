Il santo di oggi, 6 agosto, è B. Maria Francesca di Gesù

Vescovo e martire

La vita

Anna Maria nasce il 14 febbraio 1844 a Carmagnola, Torino. Rimasta orfana si trasferisce a Torino dove fu collaboratrice, dama di compagnia e consigliera per l'amministrazione del patrimonio della nobildonna Marianna Costa Scoffone.

Giovanissima fa voto di verginità e visita tutti i giorni la Piccola Casa della Divina Provvidenza del Cottolengo per assistere i malati.

L’estate la passava a Loano, nella riviera ligure. Nell'estate del 1883 cominciò a frequentare la chiesa dei Cappuccini. Un mattino d'agosto soccorse il giovane operaio ferito, lo curò, gliede del denaro e lo mandò a casa a riposarsi. In seguito a questo episodio fu invitata a far parte della comunità religiosa femminile, un piccolo nucleo di giovani che iniziavano la vita comunitaria come terziarie cappuccine.

Il 23 gennaio 1885 Anna Maria prese il nome di suor Maria Francesca di Gesù. Il noviziato era caratterizzato da preghiera, penitenza e povertà, con la protezione del vescovo di Albenga monsignor Filippo Allegro.

Suor Maria Francesca di Gesù aveva doti organizzative e umane. Si recava tra i pescatori e li istruiva nella dottrina cristiana, aiutava i poveri e curava i malati a domicilio.

Sotto la guida dei Capuccini fonda, con altre amiche, la Congegazione delle Suore Terziarie Cappuccine di Loano per l’assistenza dei malati e l’educazione ai giovani. In vent'anni riesce ad aprire venti Case in Italia e in America Latina.

Il ministro generale dei Cappuccini le propone di aprire una missione ad Alto Alegre, nella foresta brasiliana. Maria Francesca accetta e forma le suore destinate alla missione. Le accompagna e resta con loro per circa tre mesi. Un anno e mezzao dopo, il 13 marzo del 1900, un gruppo di indios stermina tutta la comunità insieme ai cristiani del villaggio con 261 morti accertati.

Si trasferì come missionaria presso gli indios e morì il 6 agosto del 1904 a Montevideo dopo essersi ammalata di cancro. La sua salma fu sepolta nel cimitero dei poveri di Montevideo, come chiese nel suo testamento, dove aveva aperto la prima Casa del nuovo continente.

Il 10 ottobre 1993 il pontefice Giovanni Paolo II la beatificò solennemente a Roma.