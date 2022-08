Campionato dal 4 settembre

ALESSANDRIA - Un rinvio annunciato, che adesso è ufficiale: la prima giornata del campionato di serie C slitta dal 28 agosto al 4 settembre.

Una scelta, del presidente Francesco Ghirelli e del Consiglio direttivo, resa obbligatoria dalla decisione del Consiglio di Stato, che ha accolto il ricorso per la riammissione del Campobasso e fissato la camera di consiglio per il 25 agosto, e la pronuncia potrebbe anche essere comunicata il giorno dopo.

Di fatto impossibile elaborare il programma delle 38 giornate, con un girone, il C, che potrebbe essere a 21, solo due giorni prima del via. La data della compilazione dei calendari non è stata ancora ufficializzata e quasi sicuramente salterà la presentazione ufficiale, e i calendari stessi resi noti con comunicati direttamente dalla Lega Pro.

Una situazione confusa, che condiziona anche la Coppa Italia: il primo turno, il 21 agosto, non si giocherà, spostato a data da destinarsi, a campionato già iniziato, con un ulteriore impegno infrasettimanale per le squadre.