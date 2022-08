Carver, il numero lo scelgono i tifosi

CASALE MONFERRATO – I giocatori di basket, si sa, sono legati alle loro scaramanzie e, soprattutto al numero di maglia che li accompagna durante la carriera.

Una scaramanzia che, evidentemente, non ha Aaron Carver, neo acquisto della Novipiù. Il lungo Usa (in arrivo il 17 agosto a Casale Monferrato per iniziare la stagione) si è infatti “prestato” ad un esperimento lanciato dal Monferrato Basket sui suoi canali social.

Saranno infatti i tifosi rossoblù a decidere con quale numero di canotta l’ex Zenit scenderà in campo. Tre le opzioni proposte da voto: il 2, il 5 e il 24.

L'inusuale concorso lanciato ieri dal Club si concluderà domani. Diverse le interazioni già effettuate e tanta curiosità intorno all'iniziativa. Chissà se Carver ha una preferenza tra i tre numeri e se non sta tenendo le dita incrociate, a distanza, sperando di poter usare uno dei tre numeri.... Al momento il 5 e il 24 appaiono i più graditi a dispetto del numero 2, meno scelto. Tra poche ore sapremo. Sicuramente si tratta un gesto di grande disponibilità del giocatore nei confronti dei nuovi tifosi che, dopo aver scelto il suo numero per la prossima stagione, lo sentiranno sicuramente più vicino.