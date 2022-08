Di Gennaro a Trieste, Eusepi e Giorno ai saluti

ALESSANDRIA - I 'superstiti' della serie B sono cinque, ma presto saranno quattro, perché il Trento vuole chiudere in tempi brevi la trattativa con Simone Sini.

Il primo a firmare sarà Matteo Di Gennaro: dopo la frenata di qualche giorno fa, intesa raggiunta con la Triestina, che ha proposto al centrale difensivo un biennale con opzione sul terzo anno, in caso di promozione in B.

Questa mattina non hanno partecipato all'allenamento né Francesco Giorno, né Umberto Eusepi: per il centrocampista, come anticipato ieri, accordo molto vicino con la Virtus Francavilla, per l'attaccante più destinazioni, anche il Rimini nelle ultime ore, alla ricerca di una punta centrale.

Restano, per ora, in gruppo Pisseri, Benedetti, Casarini e Marconi, per il quale il contatto con il SudTirol ha subito un rallentamento perché la matricola della B deve prima scegliere il nuovo allenatore dopo il divorzio da Zauli.

Tutte operazioni di cui si sta occupando Fabio Artico. A Massimo Cerri, che non ha mai fatto alcun cenno a trattative societarie, il compito di aggiungere, parrebbenon solo giovani. "E' in atto un cambiamento", come ha detto il direttore ai tifosi, è un riferimento a un progetto sportivo che manca, non a eventuali acquirenti, di cui, al momento, continua a non esserci traccia concreta.