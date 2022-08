La Santa di oggi, 12 agosto, è Santa Giovanna Francesca del Chantal

Cofondatrice dell’Ordine della Visitazione

La vita della Santa

Nasce il 23 gennaio 1572 a Digione (Francia) da una famiglia di magistrati ricevendo un’ottima educazione.

Resta orfana di madre e cresce così con il padre che lascia a vent’anni per sposare Cristoforo II, barone di Chantal. Dalla loro unione nascono quattro figli oltre ad altri due bambini, morti poco dopo la nascita. Il matrimonio tra i due è un’unione esemplare che vale a Giovanna l’appellativo di “dama perfetta” per la dedizione verso il consorte e l’amore e le cure costanti per i figli.

Intorno al 1600, appoggiata nella sua scelta dal marito, apre la sua casa ai bisognosi facendovi costruire un forno che permetta di produrre pane a sufficienza per loro. Le gioie del matrimonio e della famiglia unita si interrompono quando Giovanna ha 29 anni: il marito perde la vita in una battuta di caccia. Rimasta sola con quattro figli da accudire, il desiderio della Santa di consacrare la sua vita a Dio diviene sempre più forte. Nel 1604 Giovanna Francesca De Chantal conosce San Francesco di Sales, al tempo vescovo di Ginevra, che diventa sua guida spirituale. Insieme fondano la congregazione delle monache Visitandine e nel 1618 diviene un ordine religioso.

La morte della Santa

Giovanna muore a Moulins (Francia) il 13 dicembre 1641. Proclamata beata nel 1751 da papa Benedetto XIV mentre papa Clemente XIII la proclama santa il 16 luglio 1767.