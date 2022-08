Il Santo di oggi, 13 agosto, è Sant’Ippolito

Sacerdote e martire

La vita del Santo

Nasce in Asia nel 170 circa. Studia teologia e retorica e fu, probabilmente, discepolo di Sant’Ireneo di Lione, considerato uno dei padri della Chiesa. Grande scrittore e anche il più importante uomo di cultura del suo tempo. Vescovo di una diocesi romana secondo alcuni, semplice presbitero secondo altri studiosi e la sua vita e la sua opera furono caratterizzate dall’opposizione alle tesi di Callisto. Tutto questo avviene sotto l’impero di Alessandro Severo.

Ippolito e Callisto, ma anche i suoi successori, Papa Urbano I e Papa Ponziano, vengono esiliati in Sardegna, secondo la formula “ad metalla”, cioè destinati ai lavori forzati nelle miniere di metallo che si trovano in quell’isola.

La morte del Santo

Ippolito viene legato per i piedi al collo di un cavallo e trascinato per luoghi aspri e incolti fino a quando non trova la morte: è il 235 circa.

Prima di morire sembra si sia riconciliato con i suoi avversari nella fede e chiesto ai suoi discepoli di accettare l’ortodossia della chiesa ufficiale. Oltre che teologo, Ippolito è considerato uno dei più importanti studiosi e traduttori dei frammenti di Eraclito.

La tomba di Ippolito è stata ritrovata nel Campo Verano lungo la via Tiburtina e proprio qui fu eretta una statua, ritrovata in alcuni scavi archeologici nel 1551 e attualmente conservata nel museo Lateranense.