Addio a mister Mandracchia, piange il mondo del calcio casalese

CASALE - È un ferragosto di lacrime per il mondo del calcio monferrino che piange la scomparsa di Francesco 'Cecco' Mandracchia. Classe, 1947, da tempo lottava con un brutto male che ne aveva segnato gli ultimi anni di vita.

Il 'mitico Cecco', prima calciatore della Junior di Oltreponte, del Monferrato, del San Carlo e della Valenzana, ex ferroviere, era conosciutissimo su tutto il territorio per la sua carriera di allenatore tra prima squadra (soprattutto alla guida delle prime squadre di Junior, Trino e tanti anni a Frassineto) e settore giovanile (Casale e Trino) che lo aveva portato a essere la guida calcistica di decine di appassionati nel panorama dilettantistico. Il figlio Fabrizio è il presidente dell'Asd Caligaris, promotrice del ritorno in città del torneo Caligaris.

Fin dalla giornata di ieri si stanno susseguendo a decine i messaggi di cordoglio sui social.