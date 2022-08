Casarini, l'Avellino insiste

ALESSANDRIA - Ad Avellino c'è la certezza che la firma di Federico Casarini sia imminente. Già domani o mercoledì, perché l'intesa con il centrocampista c'è, anche sul contratto, che sarà biennale.

Resta davvero poco del gruppo di superstiti che, come sostenuto dal presidente Luca Di Masi, non avrebbe più vestito la maglia dell'Alessandria, anche se sotto contratto.

Dopo la partitella in famiglia di dieci giorni fa con la Primavera/2, in cui il tecnico Fabio Rebuffi aveva schierato anche i 'vecchi' in partenza, il gruppo degli 'esodati' ha saltato le altre due amichevoli (Toro Primavera e Biellese)e, nel frattempo si è sempre più assottigliato.

L'Avellino aveva sondato Casarini già due settimane fa, era è tornato alla carica, insistendo molto, e chiuderà a breve.

Fra i pochi ancora in città c'è Michele Marconi. Resta aperta la strada verso il Sudtirol, ma anche la Carrarese, in C, lo sta valutando come profilo per l'attacco.