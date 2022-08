Il mistero del pilomat di via della Vittoria: altra auto danneggiata

ALESSANDRIA - Cosa succede al pilomat installato in centro, ad Alessandria?

La prima disavventura il 4 giugno: una automobilista era finita sul pilomat (strutture removibili per vietare il transito) in via della Vittoria incrocio via Faà di Bruno, ad Alessandria. L’auto aveva subito danni seri, sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Municipale.

Il pilomat si era probabilmente mosso, quindi alzato, mentre transitava la vettura.

Poco dopo, un altro automobilista si era trovato nella stessa situazione, ovvero con l’auto danneggiata.

Nei giorni scorsi una automobilista alla guida di una Fiat 500 ha avuto lo stesso problema. Sembra che l’auto abbia riportato danni anche alla coppa dell’olio.

A giugno erano intervenuti i tecnici proprio per capire quale fosse il problema di quel pilomat ed, evidentemente, risolverlo. Nel frattempo alcuni abitanti della zona ci avevano segnalato anomalie, prima fra tutte quella che quando deve entrare in funzione per bloccare il traffico nei giorni previsti non si attiva.

Come mai il dissuasore presenta questi problemi? Perché non si riesce a ripararlo?