Il santo di oggi, 16 agosto, è San Rocco

Pellegrino e patrono dei pellegrini e dei contagiati

Montpellier (Francia), 1350 ca. - Montpellier, 15-8-1380 ca.

Decide di partire alla volta di Roma per un pellegrinaggio. Nel suo cammino verso la città eterna, dovrà far fronte alle proprie necessità grazie alla carità di chi incontra lungo il sua strada. Durante il viaggio visita alcuni centri flagellati dalla peste e decide di fermarsi per prestare cure ai malati. Giunto a Roma guarisce un cardinale e ripartito alla volta di Piacenza, viene colpito anche lui dalla peste, ma ritiratosi in una capanna in riva al Po, riesce a guarire. Un aneddoto racconta che durante la malattia viene sfamato da un cane che tutti i giorni gli porta del pane preso alla mensa del suo ricco padrone. Un giorno questi, seguendo l'animale conosce Rocco e, apprezzandone lo spirito, decide di abbracciare una vita di preghiera e penitenza. Muore a Montpellier, una volta tornato dal suo lungo pellegrinaggio. Non riconosciuto viene scambiato per una spia e incarcerato per 5 anni. Nel suo ultimo giorno di vita viene finalmente riconosciuto ma è troppo tardi. I suoi resti sono conservati a Venezia.

