Pd, Rita Rossa raddoppia: è anche all'uninominale

ALESSANDRIA - "Onorata di essere stata scelta. Comincerò una campagna elettorale intensa, nella speranza di poter dare voce al territorio".

Rita Rossa, ex sindaco di Alessandria, sa che è una sfida complessa, ma è anche consapevole che, con un buon risultato del "suo" Pd e con una favorevole ripartizione dei resti (il calcolo è complesso, si sa), potrebbe essere eletta al Senato.

Intanto, la direzione nazionale del partito ha diramato le liste: e lei non solo è la numero due al plurinominale, dietro a Enrico Borghi, ma ha anche il posto all'uninominale dove però, oggettivamente, la partita sembra più complicata (il centrodestra, secondo i sondaggi, è favorito, con la candidatura di Roberto Rosso).

Fornaro blindato, Rossa e Borioli sperano Lo scenario del centrosinistra. E intanto Unione popolare raccoglie le firme

"Avere avuto la fiducia del partito è già una gran cosa - spiega la Rossa - Condurrò la campagna elettorale come ho sempre fatto, incontrando la gente, spiegando il nostro programma e ribadendo che è importante avere in Parlamento chi, effettivamente, dà voce alle periferie".

Borioli alla Camera

Numero due al plurinominale, però alla Camera, è invece il valenzano Daniele Borioli, già senatore e assessore regionale. Lo precede Chiara Gribaudo: difficile ma non impossibile l'elezione. Alla Camera, invece, il centrosinistra non ha ancora espresso un nome: dovrebbe essere un esponente di un alleato del Pd. Rispetto a Sinistra italiana sembra in vantaggio +Europa (con Igor Boni?). Se si fosse concretizzata l'alleanza con Calenda, sarebbe stato forse il posto spettante a Giovanni Barosini che, probabilmente, non ha visto di buon grado la rottura del patto di Azione col Pd.

Ricapitolando, in casa centrosinistra: alla Camera dubbi sul nome dell'uninominale, mentre il listino Pd del plurinominale è composto da Chiara Gribaudo, Daniele Borioli, Ornella Lovisolo e Mauro Calderoli. Al Senato, Rita Rossa è all'uninominale, mentre al plurinominale segue Enrico Borghi e precede , Matteo Besozzi e Bruna Sibille.

Come noto, l'uscente Federico Fornaro (già sindaco di Castelletto d'Orba) guiderà la lista plurinominale alla Camera nel collegio 1 del Piemonte 2 (l'area Nord della regione), davanti a Milù Allegra, Rinaldo Piola e Maria Moccia.