Incendio a Serravalle Scrivia: alcune persone intossicate

SERRAVALLE SCRIVIA - ORE 17 - Il comando provinciale dei vigili del fuoco ha rilasciato una nota nella quale si legge che "l’incendio, che risulta sotto controllo, ha interessato uno scantinato di un'abitazione di quattro piani fuori terra. Il rogo, le cui cause sono in fase di accertamento, ha prodotto una consistente coltre di fumo che ha interessato vari ambienti dello stabile". Evacuata l'intera palazzina, "risultano intossicate, dalle prime informazioni, dieci persone di cui alcuni minori, posti alle cure del personale sanitario presente sul posto e trasportati nei vicini ospedali" Ora, si legge nella nota, "si stanno valutando, con il Funzionario di Guardia, eventuali danni alla struttura". Con i pompieri e il personale sanitario, sul luogo, sono intervenuti anche i carabinieri.

ORE 15.50 - Da quanto si è appreso sarebbe una famiglia di nigeriani, una donna con i figli, a essere risultata intossicata nel rogo. Nessuno dei coinvolti, in attesa che gli accertamenti sanitari continuino, sarebbe in gravi condizioni.

ORE 15.15 - Incendio in un'abitazione di Serravalle Scrivia, nell'area tra via Berthoud e vico Torchio all'altezza di piazza Vittorio Veneto. Le squadre dei vigili del fuoco stanno operando già da alcuni minuti. Non si hanno altre informazioni se non che sarebbero rimasti intossicati alcuni membri di una famiglia subito trasportati in ospedale a Novi per le cure e ulteriori accertamenti.

