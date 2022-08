Cibo, musica e teatro: cosa fare sabato

LE PROPOSTE - Vediamo quali sono le iniziative sparse in tutta la provincia.

A Castelferro, frazione di Predosa, proseguirà la 45ª sagra dei salamini d’asino. Organizza la Polisportiva De Negri in occasione della tradizionale festa patronale della Beata Vergine Assunta. Protagonista il menù della tradizione; si balla tutte le sere.

A Cremolino, alle ore 21 in Piazza Vittorio Emanuele II, il Teatro della Juta e la compagnia Intro/Estro porteranno in scena "Il Magus", testo e regia di Luca Zilovich.

Il Quartiere Cristo di Alessandria si prepara a vivere altri giorni da protagonista. Alle ore 21.30 il Teatro D’Appendice presenta ‘Ridere sul serio, col cabaret non si scherza’. Evento aperto al pubblico con posti a sedere presso il cortile interno in corso Acqui 96 e rinfresco offerto al termine. Organizza Un Quartiere in Movimento - Associazione Commercianti Quartiere Cristo. Dalle 20 nel Centogrigio in via Bonardi andrà in scena la seconda edizione del Trofeo di Calcio ‘Quartiere Cristo nel Cuore’.

Alle 21, nel giardino della Biblioteca comunale di Voltaggio, sarà presentato il volume del novese Davide Guerra ‘Paolo e Francesca... Echi danteschi nella canzone italiana’, pubblicato dall’editrice Puntoacapo.

Lirica in piazza a Stazzano grazie agli Amici della Musica. Alle ore 21, in piazza San Giorgio (la piazza della chiesa), si esibiranno Daria Masiero (soprano) e Gianni Mongiardino (tenore), accompagnati al pianoforte da Giulio Laguzzi.

San Candido di Murisengo ospita la 22° edizione della Sagra del tajarin cun l’oca. Alle 15, gimkana con Nutella Party, alla sera cena sotto alle stelle e poi il live dei Rewind Torino, tribute band di Vasco Rossi.

La 21ª Sagra della fassona rallegra le serate a Borgoratto, un ricco menù per chi ama la carne e, a seguire, la musica con ‘Maledetta balera’.

La Pro loco di Basaluzzo, in collaborazione con l’associazione culturale Acse Musica, presenta il concerto “Una grande luce di fuoco” con le canzoni di Fabrizio De Andrè. Alle 21.30 in piazza Manifestazioni avrà luogo il concerto del gruppo “Le quattro Chitarre”.

A Rivalta Scrivia, dalle ore 19, in piazza Elemento, serata enogastronomica e danzante, organizzata dalla Pro Loco.

Al centro sportivo di Grondona, un grande ritorno: quello della sagra della capra e della fersulla. Insieme alla Pro loco, si potranno gustare numerose specialità (previsto anche un menu per celiaci; prenotare al 338 5815709). CapraCamp per i più piccoli; tavoli al coperto.

In collaborazione con EnoGavi, la proloco di Pratolungo di Gavi organizza una raviolata sotto le stelle.

A Casaleggio Boiro, dalle 21, nel piazzale del comune, appuntamento con il concerto live dei Nobel Goes Banana.

Al castello di Morsasco, alle 21.30 si esibirà il quintetto Girasole, formato da Anne Pell (pianoforte), Daniele Michelone, Cesar Petrelli, Marco Garbero (sax), Julia Barysheva (voce). Al termine brindisi e dolce a cura dell’Agriturismo La Rossa.

Alle 18, in Via XIV Marzo 56, appuntamento con il terzo dei quattro appuntamenti di “Libri in scena… nei cortili di Garbagna”. Ospite lo scrittore Piero Lippi che presenterà il suo volume “Il collaudatore”.

La band acquese-astigiana Lo Straniero sarà di scena a Molare nella suggestiva cornice di località Cerreto, ospite dell’associazione Kanyon. Inizio concerti alle 21.

A Tortona, nell’area verde Matteotti, serata musicale con l’Orchestra Cristian Patarini.

A Sant'Agata Fossili, sagra con dj set e fluo party a bordo piscina, organizzata dalla Pro Loco.

A Parodi Ligure prosegue il Foresty International Music Festival. Alle ore 19.45, presso l'abbazia di San Remigio, si esibirà Mariangela Vacatello.

A Vignale Monferrato, c'è la festa patronale. Alle 16, torneo di calcio Alberto Baiano 32esima edizione, presso il campo sportivo. Alle Ore 17 ‘Vignale si racconta’, proiezione video a cura del Club Unesco presso la Biblioteca Comunale. Alle 19, cena con la Pro Loco in piazza. Piatto della serata: Frittura di calamari. Si balla con la discoteca Supersound. Ingresso libero.

Alla frazione Tramontana di Parodi Ligure si svolgerà la 32ª sagra dei ceci. Per tre sere appuntamento al campo sportivo con la rinomata sagra, stand aperto dalle 19 e per completare la festa tre serate danzanti ad ingresso gratuito ed intrattenimenti.

Sulla piazza di Molare torna la rinomata sagra del “Polentone”. Il gigantesco calderone sarà scodellato in piazza domenica alle 18. Musica dal vivo e danze.