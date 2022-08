Festa del vino di Casale 2022: i menù e i prezzi delle 31 Pro loco

CASALE - Sono stati pubblicati i menù della sessantunesima edizione della Festa del Vino del Monferrato di Casale, in calendario nei due fine settimana del 16, 17 e 18 e del 23, 24 e 25 settembre al Mercato Pavia.

Le pro loco saranno ben 31. Stand aperti il venerdì dalle 18 alle 24 e il sabato e domenica con orario continuato dalle ore 10 alle ore 24 con possibilità di consumare direttamente in loco, grazie ai 4mila posti a sedere, o utilizzare il servizio da asporto.

Ad accompagnare le cucine monferrine e vercellesi ci saranno anche gli stand dei produttori vinicoli, mentre per tutto il mese di settembre si susseguiranno in città una serie di appuntamenti e iniziative.

Le Pro Loco e i menu

Pro Loco Altavilla Monferrato - Franchini: Tartare di fassona piemontese + tomino € 7,00, Tagliolini al sugo di nocciole di Lu € 7,00, Panna cotta ai frutti di bosco € 4,00

Comitato Folkloristico Asiglianese di Asigliano Vercellese: Stufato d'asino con polenta € 8,50, Lumache in umido € 8,50, Tipica fagiolata piemontese € 5,00, Biscotti Asianot con zabaione € 4,00

Pro Loco di Balzola - Rimbalzolando Aps: Panissa balzolese € 6,00, Polenta e gorgonzola € 7,00, Carpione misto (bistecca con zucchine) € 7,00

Pro Loco di Borgo San Martino: Agnolotti al sugo d’arrosto € 6,00, Bollito misto con bagnetto verde € 10,00, Zabaione con krumiri € 4,00

Pro Loco Caminsport di Camino: Agnolotti al sugo civet o burro e salvia € 5,00, Panzerotti di magro al burro e salvia € 5,00, Vitello tonnato € 3,50, Torta di nocciole e cioccolato € 3,00

Pro Loco di Casale Monferrato: Gnocchi al Castelmagno con granella di nocciole € 7,00, Brasato al barbera con patate al forno € 10,00, Patate fritte € 3,00, Bunet € 4,00

Pro Loco di Cereseto: Gnocco fritto salato € 5,00, Gnocco fritto dolce € 5,00

Pro Loco di Coniolo: Insalata di fagioli, tonno e cipolle € 3,50, Agnolotti con ragù alle tre carni monferrine € 5,50, Stracotto al vecchio barbera con patate fritte € 8,00, Patate fritte 2,50

Gruppo culturale Rione Praïet di Crescentino: Tomini freschi alla praiettese € 3,50, Fritto misto alla piemontese € 12,00, Patatine fritte € 3,00

Pro Loco di Gabiano: Tagliatelle al sugo di cinghiale € 6,00, Tagliatelle al tartufo € 6,00, Pesche ripiene € 3,50, Salame cinghiale € 3,50

Pro Loco di Giardinetto di Castelletto Monferrato: Stinco di maiale intero (600 gr circa) con patate al forno € 11,00, Stinco di maiale intero (600 gr circa) € 9,00, Patate al forno € 3,50, Torta alle nocciole € 4,00

Pro Loco di Grana: Selezione di carni crude monferrine € 8,00, Agnolotti d'asino con sugo d'asino € 7,00, Agnolotti agli spinaci con sugo burro e salvia € 6,00, Tiramisù € 3,00

Pro Loco di Mirabello Monferrato: Lasagnette della vigilia € 6,00, Salamino ciucco con polenta o patate € 6,50, Patate rustiche fritte € 3,50, Bunet € 3,00

Pro Loco di Morano sul Po: Panissa € 6,00, Crostone con bagnetto e acciughe € 4,00, Crostata di riso € 3,00

Pro Loco Mottese di Motta De' Conti: Fritto misto piemontese € 12,00, Lingua in salsa verde € 5,00

Pro Loco di Occimiano: Risotto salsiccia e barbera € 5,00, Prosciutto al forno con patatine € 7,00, Torronata € 3,50, Patatine fritte € 2,50

Pro Loco di Ozzano Monferrato – Associazione Polisportiva: Agnolotti con tartufo € 6,00, Grigliata mista con patate € 10,50, Patatine fritte € 3,00, Pesche al vino o Gelato artigianale € 3,00

Pro Loco La Tabarina della Piagera di Gabiano: Tris di antipasti (salamino al barbera, friciulin all'erba di S. Pietro, fagioli in umido alla Tabarina) € 6,00, Reginette al sugo di nocciole o al sugo della Tabarina € 6,00, Spezzatino di capriolo con polenta € 8,00, Dolce della Tabarina: torta di nocciole accompagnata da una crema di zabaione allo spumante € 5,00

Pro Loco di Pontestura: Agnolotti De.Co. di Pontestura al ragù monferrino € 6,00, Battuta di carne cruda con scaglie di grana € 8,00, Torta De.Co. castagnaccio e amaretti € 3,00, Tris di semolini (limone, cioccolato, zabaione) € 3,50

Pro Loco di Casale Popolo: Carpaccio di carne con bagna cauda o grana € 7,00, Tagliere di salumi e formaggi € 7,00, Patatine fritte € 3,00, Cheesecake all'uva € 4,00

Pro Loco di Prarolo: Risotto con porri mantecato con petali di grana € 5,00, Spezzatino d’asino con polenta € 10,00, Cotechino con patate € 7,00

Associazione Polisportiva di Quarti di Pontestura: Gnocchi al ragù € 6,00, Gnocchi ai formaggi € 6,00, Gran gnocco fritto di Quarti con salumi, formaggi e marmellata € 7,00, Gnocco fritto e Nutella € 4,00

Pro Loco Rosignanese di Rosignano Monferrato: Rosiburger (panino con hamburger di manzo piemontese, bacon croccante, formaggio, insalata valeriana, pomodoro, cipolla rossa caramellata) con patate al forno € 12,00, Tagliata di fassona piemontese con patate al forno € 13,00, Carne cruda € 7,00, Panna cotta all’uva fragola € 4,00

Pro Loco Compagnia della Muletta di Sala Monferrato: Piatto di muletta € 5,00, Limone ripieno € 4,00, Semifreddo al torroncino € 4,00

Pro Loco di San Salvatore Monferrato: Tagliolini al sugo di lepre € 7,00, Agnolotti fritti € 5,00, Brasato con patatine fritte € 10,00, Pesche ripiene € 4,00

Pro Loco di Terranova: Grasso con formaggio € 6,00, Trippa € 6,00, Sgroppino € 3,00, Bunet e/o Panna cotta € 2,50

Pro Loco di Terruggia: Friciulin € 4,50, Peperonata € 4,00, Straccetti di pollo € 5,50, Salame di cioccolato € 4,00

Comitato Vecchia Porta Casale di Vercelli: Panissa vercellese € 5,50, Rane fritte € 8,50, Tartufata € 3,50

Pro Loco di Vignale Monferrato: Friciulin De.Co. € 4,00, Acciughe con bagnetto € 5,00, salame di cioccolato € 4,00

Pro Loco di Villanova Monferrato: Bruschetta melanzane, burratina e granella di pistacchio € 4,50, Risotto con salsiccia e zucchine con burrata a cascata € 6,00, Tomino ruspante con marmellata di cipolle e barbera € 5,00, Torta cioccolatino (senza glutine e senza lattosio) € 3,50

Il servizio bar sarà invece gestito dalle Pro Loco di Frassinello Monferrato e di Sala Monferrato.