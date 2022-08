Grigi, Benedetti va e Rizzo arriva

ALESSANDRIA - Un difensore che va, uno che arriva.

Dopo le visite effettuate ieri, da oggi Simone Benedetti è un giocatore della FeralpiSalò. Trasferimento a titolo definitivo del centrale arrivato l'anno scorso dal Pisa nell'operazione che aveva portato in grigio prima Marconi e Beghetto, insieme a lui, e poi Palombi.

Non si è concretizzato lo scambio con Emanuele Suagher, stesso ruolo, che è vicino alla firma con la Pro Sesto.

Ufficializzato l'ingaggio di Francesco Rizzo, che da metà della scorsa settimana era aggregato al gruppo e ha disputato l'amichevole con l'Asca, schierato da esterno destro nella linea a quattro di difesa. Per lui contratto annuale, con opzione sul secondo anno.

Classe 1998, l'ultima stagione in D al Sorrrento, dove era arrivato a ottobre, dalla Nocerina, club in cui aveva militato nel campionato 2020 - 21. Prima era in C al Gozzano, dal 2018 al 2020.Può essere anche utilizzato come centrale.

Oggi al campo era di nuovo presente Leonardo Rivoira, anche lui 1998, per ora in prova: una decisione, come ha spiegato ieri il direttore Massimo Cerri, sarà presa entro la fine della settimana, che si chiuderà sabato con una amichevole con una formazione di Lega Pro (San Giuliano City o, in alternativa, Lecco, come indicato dallo stesso Cerri)