Scontro all'incrocio: grave l'automobilista sull'auto cappottata

ALESSANDRIA - La Polizia Municipale sta svolgendo indagini per chiarire la dinamica del grave incidente avvenuto oggi pomeriggio all'incrocio tra via Casalcermelli e via Maria Bensi.

Un automobilista, Espartero Palestrini, 59 anni, residente in città, è ricoverato in condizioni serie all'ospedale civile. L'uomo era alla guida di una Opel Astra quando si è scontrato con una Citroen. L'Opel, in seguito all'impatto, si è cappottata.

Il 59enne è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e portato in ospedale in codice rosso.

Ferite lievi per il 62enne che si trovava al volante della Citroen. Sembra che la Opel percorresse via Maria Bensi, mentre l'altra vettura via Casalcermelli.