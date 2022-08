Grigi, Checchi al centro della difesa

ALESSANDRIA - E' giornata di innesti all'Alessandria.

Dopo Nichetti per il centrocampo, ecco un centrale che alza i centimetri della difesa (1 metro e 90): Lorenzo Checchi ha firmato un biennale.

Toscano, di Bagno a Ripoli, ha vestito maglie di formazioni della sua regione, fra cui Poggibonsi e Massese. Dopo tre stagioni all'Imolese, con cui ha conquistato la promozione in C, negli ultimi due campionati Checchi era al Mantova, 36 gare lo scorso anno, e due reti segnate, e 34 nell'annata precedente.

Nichetti per il centrocampo. Anche lui dall'Albinoleffe Contratto biennale per il classe '96. Ipotesi Salzano, ma c'è la concorrenza di Pescara e Siena

Già oggi, come Nichetti, potrà unirsi ai nuovi compagni.