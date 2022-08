ALESSANDRIA - La Tyrrell a 6 ruote... si fa in quattro.

Un successo oltre ogni previsione e un interesse enorme per il docufilm realizzato da Fabiano Vandone e dallo staff di ChronoGp sulla P34, unica monoposto a 6 ruote a vincere un Gran Premio in Formula1. Tanto che, dopo la 'prima' del 17 settembre all'Alessandrino, sarà riproposto tre volte domenica 18 per soddisfare le moltissime richieste.

"Il pubblico degli appassionati, e dei curiosi, si è scatenato. Abbiamo partner di prestigio come Audi Zentrum Alessandria, Pico Maccario, Bolidea e Rolandi Auto. E abbiamo arricchito il programma della serata del 17 - annuncia Vandone - in cui la Tyrrell P34 sarà la prima attrice, e sarà anche sposta davanti all'Alessandrino, ma la proiezione sarà intervallata da approfondimenti sulla F1 negli anni Settanta".

Omaggio a Lella

Uno sarà dedicata a Lella Lombardi che, come la monoposto di Ken Tyrrell, è una 'primatista', perché la pilota di Frugarolo è l'unica donna ad aver conquistato punti in F1, al Gran Premio di Spagna 1975. La sua storia, e il suo 'ingresso' nell'élite dell'automobilismo, testimonia un mondo all'epoca in continua evoluzione, anche sul piano della tecnica e dell'ingegneria aerodinamica, perfetto scenario per accogliere una monoposto a 6 ruote.

Ci sarà anche un focus dedicato a due innovazioni, in quel periodo, di Renault e Lotus: la prima, nel 1977, portò al debutto il motore turbo, mentre la casa di Colin Chapman introdusse le 'minigonne', rivoluzionarie almeno come l'effetto suolo. "Contributi che ci permetteranno di evidenziare anche il fatto che il motore sovralimentato - insiste Vandone - non fu patrimonio solo delle corse, ma fu poi 'esportato' alle vetture che circolano ogni giorno su strada".

Come partecipare

L'evento del 17 è a numero limitato di posti: possono partecipare, anzitutto, i follower di Chrono GP sui social, e nei prossimi giorni sarà attivato un sito internet dedicato alle prenotazioni, che saranno poi confermate dallo staff che organizza.