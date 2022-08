Al via lavori di manutenzione in 15 aree gioco

Partiranno già questa settimana lavori di manutenzione urgenti in 15 aree gioco cittadine: la decisione del sindaco Giorgio Abonante e dell'assessore Claudio Falleti arriva dopo una serie di sopralluoghi effettuati nelle ultime settimane per verificarelo stato di aeree verdi, strade e zone pedonali.

"Sono previste sostituzioni complete dei giochi o la manutenzione di quelli già esistenti - spiega il primo cittadino - Piazza Aeronautica e piazza Pertini saranno le prime interessate, a seguire tutte le altre. In piazza Natale Vazzana, a Spinetta Marengo), verrà installata una nuova altalena in sostituzione a quella pericolante prontamente rimossa qualche settimana fa. Il termine deigli interventi è previsto per la fine del mese di settembre".

Iniziative nei sobborghi? "Alessandria è un unico polo" A Spinetta Marengo avranno luogo il "Festival Internazionale dei Templari" e il "Festival Pittaluga". A Cascinagrossa si terrà il "Festival Adelio Ferrero"

Riguardo alle strade, invece, "l'assessore Michelangelo Serra sta lavorando alla definizione di un cronoprogramma per interventi di manutenzione dei marciapiedi cittadini. Si tratta di un progetto di durata triennale che prevede, oltre alla sistemazione della pavimentazione, il rifacimento delle rampe d'accesso e l'eliminazione delle barriere architettoniche. Data la dimensione dell'intervento, verrà data priorità ai tratti più degradati e a quelli soggetti a maggior transito di persone. Lo abbiamo detto in campagna elettorale e lo ribadiamo anche ora: parchi, aree verdi e zone pedonali curate e ben tenute sono indispensabili per riconsegnare la città alle persone che la vivono".