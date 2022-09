Salvini a Casale: «Il 25 settembre Lega primo partito del territorio»

CASALE – Tappa alla casalese Bcube nel tour alessandrino del leader della Lega Matteo Salvini, accompagnato dal capogruppo alla Camera Riccardo Molinari. Questa mattina, prima di ripartire per Pavia, il leader del Carroccio ha incontrato i giornalisti ribadendo due concetti chiave, indicazioni per il governo ormai agli sgoccioli in vista delle urne: «Stop all'invio delle cartelle esattoriali dall'Agenzia delle Entrate e agli aumenti di luce e gas. Vinceremo ma non vogliamo trovare un paese in ginocchio».

Quindi, sul motivo della scelta di Bcube: «Perchè è un'eccellenza italiana e perchè la politica e anche gli ultimi ministri delle infrastrutture hanno sempre sottovalutato l'importanza della logistica».

Per il 25 settembre Salvini pregusta la «rivincita» della sconfitta alle comunali di Alessandria: «Mi aspetto che la Lega sia il primo partito del territorio. Così sarà. L'episodio delle comunali è stato il primo tempo della partita, adesso si gioca il secondo tempo. Il 25 settembre portiamo in dote quello che abbiamo fatto. Pochi territori hanno avuto in dote tante attenzioni e denari».