Il santo di oggi, 8 settembre, è S. Adriano di Nicomedia

Adriano nasce a Nicomedia, in Turchia, nel 278 circa. In età adulta diventa ufficiale alla corte imperiale della città e gli viene affidato il compito di sorvegliare un gruppo di ventitré cristiani condannati al martirio a causa del loro credo religioso. Adriano rimane meravigliato dalla serenità con cui queste persone si preparano ad affrontare le torture e la morte: in seguito a questo avvenimento decide di convertirsi anch'esso al cristianesimo come la moglie Natalia che lo aveva fatto già da tempo. Viene presto scoperto e imprigionato insieme ai ventitré cristiani che aveva l'incarico di controllare.

La morte

Il martirio a cui viene sottoposto è terribile: gli vengono dapprima fratturate con una spranga di ferro e poi amputate le braccia e le gambe. La moglie, presente al martirio, riesce a trafugare un braccio amputato del suo amato sposo e lo conserva come preziosa reliquia di un martire ucciso per la propria fede in Cristo. Viene sepolto ad Agryropolis, alla periferia di Bisanzio. Adriano è patrono di Matelica dove sono conservati anche i resti del braccio.