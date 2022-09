Croce Rossa, l'orgoglio dell'appartenenza

PIOVERA - Il castello di Piovera ha fatto da degna cornice, ieri, alla cerimonia di consegna delle onorificenze ai volontari della Croce rossa in servizio da 15, 25 e 35 anni. Premiati anche due che indossano la divisa dal 1969.

Una cerimonia sobria ma coinvolgente, che ha testimoniato l'importanza del senso di appartenenza a un corpo che si distingue non solo in occasione di eventi di grande portata e di calamità (terremoti, alluvioni, periodo Covid..), ma che è protagonista di azioni quotidiane che saranno pur minime ma, comunque, fondamentali per chi riceve benefici. A fare gli onori di casa, il presidente Marco Bologna.

Sul 'Piccolo' di oggi, il resoconto fotografico e i nomi di tutti i premiati.