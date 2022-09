Frassinello: motociclista 26enne all’ospedale, ferite serie

FRASSINELLO - Incidente stradale nel tardo pomeriggio a Frassinello.

Un motociclista casalese di 26 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo. Lievi lesioni per la ragazza alla guida dell’auto. L’automobilista, sotto choc a causa della dinamica dello scontro, è stata medicata al pronto soccorso ma le lesioni riportate sono fortunatamente lievi.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, mentre i Carabinieri dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.