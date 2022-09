Guala Closures per la prima volta a Drinktec

Guala Closures Group - leader mondiale nella produzione di chiusure per bottiglie di alcolici, vini, acqua, bevande e olio con 30 stabilimenti in cinque continenti - è orgogliosa di annunciare la sua prima partecipazione a Drinktec, la fiera mondiale per l’industria delle bevande e degli alimenti liquidi che si è aperta ieri a Monaco di Baviera, in Germania. Closurelogic - divenuta Guala Closures Deutschland dopo l'acquisizione completata all’inizio del 2020 - in passato aveva già partecipato a questa importante fiera per il settore che si è tenuta per l’ultima volta nel 2017.

Guala Closures, che nel 2021 ha prodotto più di 4,5 miliardi di chiusure per il segmento delle acque minerali e delle bevande, ha fatto il suo debutto alla kermesse internazionale di Monaco di Baviera presentando una gamma completa di chiusure per acqua e bevande analcoliche in bottiglie di vetro, tra cui alcuni nuovi prodotti delle linee “sostenibili” e “connesse”. Verranno presentate anche le chiusure "Musa" e "Capture", due nuovi modelli della gamma premium dedicati al settore delle acque di lusso.

Guala Closures Group: nuovo stabilimento in Cina Il Gruppo leader mondiale nelle produzione di chiusure annuncia un progetto di sviluppo di un nuovo stabilimento e di un centro di Ricerca & Svilluppo a Chengdu

Il modello di punta della linea di prodotti per il comparto delle acque minerali è la chiusura "Talog®", già ampiamente adottata dai principali marchi internazionali del settore. Questa chiusura è costituita da un tappo in alluminio con una fascetta antimanomissione in plastica che si rompe alla prima apertura, assicurando così l’integrità del prodotto. Un altro modello di chiusura particolarmente apprezzato è "Alu-Star®", un tappo dalla forma simile al modello “Talog®” ma con credenziali ancora più sostenibili. Questa chiusura è dotata di un anello in alluminio, che si rompe in più sezioni alla prima apertura, ma che ha come peculiarità specifica quella di rimanere attaccato al tappo.

Guala Closures protagonista

all'evento Pd Paris Tra le novità c’è Carat, una nuova gamma di chiusure di lusso della sua collezione 'Luxury Closure Artisan'

La gamma comprende anche una soluzione per le bottiglie in alluminio ("Star-Log"), una chiusura sempre più utilizza per i prodotti “ready-to-drink” e i soft drinks.

Proposta ricca

Oltre ai modelli standard, a Drinktec Guala Closures presenta anche le nuove soluzioni sostenibili – è il caso, ad esempio, di "Spring® Blossom®", un tappo per acqua e bevande con chiusura tamper-evident realizzato con plastica da fonte rinnovabile – e quelle connesse. Quest’ultima categoria è rappresentata dalle chiusure della gamma NeSTGATE™, dotate di un codice Qr sulla parte superiore che consente la lettura delle informazioni relative al prodotto direttamente dallo smartphone.

Infine, Guala Closures presenta in anteprima un prodotto altamente personalizzabile per le acque di lusso. Si tratta di "Capture": una chiusura composta da un tappo interno che assicura una perfetta tenuta e un sovrattappo che può essere personalizzato in base alle specifiche esigenze del cliente. Questa chiusura può essere realizzata in molti materiali - plastica, legno o alluminio - e in diverse forme e finiture, tra cui la stampa di marchi e decorazioni in rilievo o negativo sulla parte superiore o laterale del tappo.

Guala Closures è presente alla fiera con esperti di tutte le Business Unit coinvolte nella produzione e commercializzazione di chiusure per i segmenti dell'acqua e delle bevande analcoliche (Germania, Italia, Spagna e Ucraina).

"Siamo orgogliosi di partecipare per la prima volta come Gruppo a questo importante evento internazionale - ammette Arturo Martorelli, direttore commerciale del Gruppo - Il mercato dell'acqua minerale e delle bevande analcoliche rappresenta un'area del nostro business sempre più importante ed in crescita. Grazie alla preziosa attività svolta negli anni da Closurelogic, oggi siamo impegnati da un lato a consolidare la formidabile gamma di chiusure che abbiamo ereditato in questo ambito, dall’altro a migliorarla attraverso lo spirito innovativo e la proiezione verso il futuro che da sempre caratterizza Guala Closures. Il tutto con un obiettivo: sviluppare ed espandere ulteriormente la nostra presenza in questo segmento di mercato. Drinktec rappresenta un’importante vetrina internazionale ed un’occasione per raccontare la nostra esperienza e i nostri prodotti al pubblico e ai più importanti operatori del settore".