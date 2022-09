Il santo di oggi, 13 settembre, è San Maurilio di Anger

Vescovo e patrono di Angers

Milano, 364 ca. - Angers (Francia), 13/9/453

Martino da Tours lo ordina sacerdote e lo invia nelle campagne francesi a diffondere la fede in Cristo. La sua "semina" ottiene i frutti sperati tanto che molti cristiani di Angers gli propongono di diventare vescovo della città. Maurilio accetta e rimane a capo della diocesi per circa trent'anni. Muore nella cittadina francese e viene sepolto in una chiesa a lui intitolata. Una volta demolita, le sue reliquie saranno disperse ma il poco salvato viene venerato nella cattedrale di Angers.

