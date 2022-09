TORTONA - Sulla linea Alessandria-Piacenza nel weekend del 17-18 settembre e domenica 25 settembre sono previsti interventi di potenziamento infrastrutturale a cura di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) propedeutici per l’innesto alla linea del Terzo Valico dei Giovi.



Per consentire l’operatività dei cantieri, la circolazione ferroviaria subirà limitazioni tra le stazioni di Alessandria e Tortona: in particolare i regionali Asti - Alessandria - Voghera saranno sostituiti da bus tra Alessandria e Voghera; gli Intercity Lecce-Torino Porta Nuova (IC 754) e Torino Porta Nuova-Lecce (IC 757) seguiranno il percorso via Milano e non fermeranno nelle stazioni di Voghera, Tortona, Alessandria, Asti, Torino Lingotto. Da Piacenza ad Asti sarà istituito un bus sostitutivo.



I canali di vendita delle imprese ferroviarie sono aggiornati con la nuova offerta.