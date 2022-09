Il viaggio del Rimbombo nell'Inferno dantesco

MORBELLO - Sabato 17 settembre, alle ore 19, a Villa Claudia (frazione Costa di Morbello), il Teatro del Rimbombo porterà in scena lo spettacolo ‘D(ur)ante’, incentrato sulla Divina Commedia. Il tema è tradizionale, ma l’approccio è quanto mai innovativo e contemporaneo. Ad operare questa rivisitazione dei personaggi e dei canti danteschi sono la responsabile

didattica della scuola del Teatro del Rimbombo Laura Gualtieri, in collaborazione con altri insegnanti/registi (Stefano Iacono, Eleonora Zampierolo, Pierfranca Zuccotti e Daniela Castrogiovanni) e con il coinvolgimento di circa venti attori.

Siamo ad una festa, una cena, un brindisi. In un tavolo in mezzo agli astanti si trovano Dante, Virgilio e Beatrice e il luogo dove questa festa va in scena è il Purgatorio. Il festeggiato è proprio lui, Dante, che dopo 700 anni di Purgatorio ha finito di scontare la sua pena ed è stato promosso al Paradiso. Virgilio è pronto per passare la consegna dell’anima del sommo a

Beatrice che lo guiderà per sempre in questo luogo con lei. Ma prima di andare, il festeggiato insieme alla sua guida decidono di raccontare ai compagni del Purgatorio, desiderosi di condividere presto la condizione di Dante, le pene dell'Inferno che lui ha

potuto vedere in vita durante il suo viaggio. Ricorderanno così insieme l’esperienza per consolare i compagni che rimangono in attesa della beatitudine paradisiaca. Si apre così il viaggio dove si vedranno le anime dannate di alcuni dei canti più belli dell'Inferno.

Organizzano I Corsari di Morbello. Ingresso a offerta libera. Gradita la prenotazione al 347 7125515.