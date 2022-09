Il Santo di oggi, 18 settembre, è San Giuseppe da Copertino

Sacerdote francescano conventuale

Copertino 17/6/1603 Osimo 18/9/1663

La vita del Santo

Nasce a Copertino in Puglia il 17 giugno 1603 da famiglia molto religiosa. Entra tra i Cappuccini di Martina Franca ma viene cacciato dopo soli otto mesi per i guai che combina. Dopo varie peripezie, viene accolto tra i Minori Conventuali del convento della Grottella, prima come laico e poi come chierico. Ordinato sacerdote, si propone di condurre una vita ancor più perfetta. Rinuncia a tutti gli affetti e alle cose non assolutamente necessarie alla vita. La sua carità non escludeva neppure quelli che lo assalivano con oltraggi ed ingiurie, accettando tutto con pazienza e serenità. Molto obbediente ai suoi superiori imitò talmente la povertà di S. Francesco che, sul punto di morire, confessò al suo superiore di non aver nulla da lasciare.

La morte

Come aveva predetto morì a Osimo il 18 settembre 1663 a 61 anni. Il suo corpo è custodito nella cripta del santuario, in un'urna di bronzo dorato. Fu beatificato da Benedetto XIV il 24 febbraio 1753 e dichiarato santo da Clemente XIII il 16 luglio 1767.

Patrono di aviatori, passeggeri di aerei, astronauti, studenti. Gli aviatori cattolici statunitensi lo venerano e al Santo è legata anche la città americana di Cupertino.