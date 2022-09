Alessandria - Reggiana: si gioca

ALESSANDRIA - Novità nelle due protagoniste del posticipo della quarta giornata del girone B. Nell'Alessandria Checchi, in forte difficoltà a Gubbio, resta in panchina e al suo posto torna titolare Baldi. A centrocampo Mionic titolare e di nuovo Ascoli in fascia, a sIn attacco la prima volta insieme dal 1' Galeandro e Sylla. Un cambio di modulo, perché Rebuffi sceglie il 4-4-2, abbassando Nunzella sulla linea di difesa, Sini e Baldi centrali, e Rota a destra. Nei quattro di centreocampo Lombardi e Ascoli sono gli esterni, Mionic e Nichetti i due interni

Nella Reggiana conferma di Luciani a destra nella linea a tre e, in mezzo, promosso Muroni, giocatore di sostanza. In attacco Rosafio, recuperato, riprende il suo posto al fianco di Lanini.

ALESSANDRIA - REGGIANA

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

28' La prima conclusione dell'Alessandria nello specchio della porta è di Nichetti dai 25 metri, e vale un angolo

9' La Reggiana schiaccia l'Alessandria nella sua metacampo: tre angoli di fila

Il tabellino

Alessandria (-2): Marietta; Rota, Baldi, Sini, Nunzella; Lombards, Mionic, Nichetti, Ascoli; Galeandro, Sylla. A disp.: Dyzeni, Liverani, Podda, Costanzo, Checchi, Perseu, Bellucci, Speranza, Ghiozzi, Filip, Pagan,i Nepi. All.: Rebuffi

Reggiana (3-5-2): Turk; Luciani Rozzio, Cauz; Guglielmotti, Muroni, Rossi, Nardi, Guiebre; Rosafio, Lanini. A disp.: Voltolini, Pellegrini. Libutti, Varela, Laezza, Cremonesi, D’Angelo, Orsi, Nicoletti, Hristov, Sciaudone. All.: Diana

Arbitro: Collu di Cagliari

Assistenti: Tinello di Rovigo e Cerilli di Latina, quarto ufficiale Di Francesco di Ostia Lido

Note: Serata fresca, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: