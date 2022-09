Casale, incidente in zona industriale: un morto e un ferito

CASALE - Ore 21,51 - Violento scontro, dopo le 21, in zona industriale, lungo la Casale-Valenza, subito dopo il ponte autostradale in direzione della città orafa. Secondo le prime informazioni, il bilancio dell'incidente è di un morto e un ferito grave. Due le auto coinvolte. Sul luogo stanno operando i pompieri, i Carabinieri, la Polizia e i sanitari di Croce Rossa e Croce Verde. Il traffico è stato bloccato in entrambi i sensi di marcia. Articolo in corso di aggiornamento.