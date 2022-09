Alessandria, la Guardia di Finanza celebra il patrono San Matteo

ALESSANDRIA - Questa mattina nella chiesa “SS. Stefano e Martino”, di Alessandria, i finanzieri in servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza e presso i reparti della provincia, con una rappresentanza delle Fiamme Gialle in congedo, hanno partecipato alla celebrazione di una messa, in occasione della ricorrenza di San Matteo Apostolo, Santo Patrono del Corpo.

La solenne funzione religiosa è stata presieduta dal vescovo Guido Gallese e concelebrata dal cappellano della Polizia di Stato - don Augusto Piccoli con il parroco don Domenico Dell'Omo.

Alla funzione religiosa hanno preso parte le autorità civili e militari locali, a testimonianza della vicinanza alle Fiamme Gialle alessandrine.