Autosped, assaggio di serie A

VOGHERA - Un primo assaggio di serie A per Autosped.

Cambia l'avversaria del test di avvicinamento al campionato, Broni dà forfait e le giraffe si misurano con Pallacanestro Crema, l'anno scorso dominatrice della A2.

Ed è testa a testa con scarti minimi, il punteggio azzerato a ogni quarto, le padrone di casa si aggiudicano il terzo, 11-10, gli altri tre li lottano, 18-19 il primo, 20-24 il secondo e 13-15 il quarto, 62-66 il finale contro una avversaria che si sta preparando per la massima serie, al via sabato 1° ottobre.

"Un buon allenamento, contro una avversaria molto impegnativa dal punto di vista fisico - sottolinea coach Nino Molino - Ad eccezione dei rimbalzi in attacco che Crema ha preso, la mia squadra ha disputato una buona gara, soprattutto ha fatto un piccolo passo in avanti, in un percorso di crescita verso il debutto in campionato". Che, per Castelnuovo, slitterà di una settimana: il primo impegno ufficiale, in casa con Alpo Verona, sarà domenica 16 ottobre, alle 18, gara del secondo turno di andata, perché quella della prima giornata, con Costa Masnaga, è stata spostata al 23 novembre, su richiesta delle lombarde, impegnate in un torneo internazionale in Spagna, a Valencia.

Contro Crema mvp della squadra Gianolla e Marangoni, con 14 punti, in doppia cifra anche Smorto, con 13. Nei 40' Molino ha schierato Premasunac, Bonasia (9), Leonardi (5), Baldelli (7) e Gatti