Casale, è un tris da primato

CASALE - Il numero magico del Casale è 3. Tre sono le vittorie consecutive nelle ultime sfide con il Borgosesia. Tre sono le reti della vittoria (3-1). E tre sono i punti per scalare la classifica e occupare il primo posto, in condomionio con la Sanremese, tre successi e due pareggi il ruolino di marcia della squadra di Marco Sesia

Pari allo scadere

Più Casale nel primo quarto d'ora, con Rossini e Giacchino. Al 18' la prima occasione: perde palla Mirarchi in mezzo al campo, la conquista D'Ancora, che vede il portiere del Borgosesia fuori dai pali e prova a superarlo con una conclusione che si stampa sulla traversa. Due minuti dopo Rossini entra in area, ma sbaglia l'appoggio a Perez e la difesa ospite si salva. Avrebbe potuto avere sorte migliore se avesse scaricato palla su Giacchino.

Dopo tanta pressione, e un buon numero si opportunità per i nerostellati, è il Borgosesia a sbloccare il punteggio, al 28': su un cross dalla destra, spizzata di Fossati per Donadio, che angola molto la conclusione e batte Guerci. Al 33' proteste dei locali per un presunto tocco di mano in area: l'arbitro opta per l'involontarietà. Al 35' Giacchino arriva un soffio in ritardo sul taglio di Rossini sul secondo palo. Quasi allo scadere il pareggio dei nerostellati: Rossini suggerisce per Mesina, che controlla e piazza la palla alla sinistra del portiere.

Uno - due in 15'

In avvio di ripresa, dopo la parata di Gilli su Giacchino, il Casale ribalta il punteggio: al 5' Perez recupera palla e avanza centralmente, triangolo chiuso con Rossini, che gliela restituisce sul dischetto e il centrocampista fulmina Gilli. I padroni di casa sono in assoluto controllo della gara e al 20' Rossini mette in cassaforte la vittoria: contropiede lanciato da Mesina, controllo e tocco che spiazza il portiere per il 3-1. Tre minuti dopo è Donadio a impegnare Guerci in un intervento comunque non complicato. Provvidenziale deviazione in angolo di Marchetti (35') sulla conclusione a colpo sicuro di Fossati, che avrebbe potuto riaprire la gara. Ci prova ancora D'Ancora, di pochissimo sul fondo. Gli ultimi applausi sono per Guerci, che si supera per neutralizzare la conclusione dentro l'area di Marra.

CASALE - BORGOSESIA 3-1

Marcatori: pt 28' Donadio, 45' Mesina; st 5' Perez, 20' Rossini

Casale: Guerci; Rossi (1'st Marchetti), D'Ancora, Mesina (42'st Intinacelli), Rossini, Perez, Lacava (38'st Barbagiovanni), Gianola, Nouri (33'st Gregori), Simonetta (21'st Rancati), Giacchino. A disp.: Calzetta, Carbonieri, Sparacello, Diagne. All.: Sesia

Borgosesia:Gilli, Frana Rekkab, Giraudo, Mirarchi, Iannaccone (31'st Marra), Monteleone, Colombo (7' st Vassallo), Donadio, Favale (24'st Guatieri), Fossati. A disp.:Gragnoli, Attalou, Pecci, Lauciello, Giacona, D'Ambrosio. All.: Lunardon