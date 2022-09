U.R.P.A. in campo con le under 15, 17 e 19

Si moltiplicano gli impegni delle formazioni giovanili rugbistiche dell’U.R.P.A., l’unione di sei società della provincia (Alessandria Rugby, CUS Piemonte Orientale Alessandria, Rugby Novi, Lions Tortona, Tre Rose Casale, Rugby Acqui) che si ripromette di rilanciare la disciplina della palla ovale tra i giovani del territorio.

Buona la prima per l’Under 17 che sul campo casalingo del “Ferrovieri” di Alessandria, sabato scorso, ha battuto il Cuneo Pedona con il risultato di 22-5 dimostrando una buona intensità, nonostante l’iniziale timore di una realtà nuova e in fase di costruzione. Tutti gli atleti in campo, a detta dei coach Castucci e Shpella, hanno avuto un ottimo atteggiamento atletico e sul piano tecnico/tattico hanno positivamente messo in atto il lavoro svolto in questi mesi di avvicinamento e di costruzione del gruppo. Belle le mete realizzate da Riccardo Palumbo (trasformata da Rhue), Christian Leone e Pietro Bertola tutte costruite in maniera corale, con intelligenza tattica, aggiungendo una meta tecnica di punizione contro i cuneesi. La formazione scesa in campo: Palumbo, Caccia, Ruhe, Pedroni, Valdenassi, Bivona, Ferraris, DeMicheli, Leone, Novaro, Bozesan, Forsinetti, Barbieri, Caruso, Mazouz. A disposizione Kodraziu, Zogno, Zonca, Bertola, Colombo, Roberti, Baciocchi.

Positiva anche la prima apparizione in amichevole per la Under 19 di Perin-Piccinin-Vernetti che, a Moncalieri, ha pareggiato con i pari età padroni di casa. Buoni gli spunti difensivi, frutto del lavoro pre-campionato, mentre si è visto che c’è ancora molto da lavorare in fase d’attacco. Le mete degli alessandrini sono state marcare da Bona e Palumbo. “Siamo soddisfatti della prova, con la consapevolezza di dover lavorare sodo per costruire il gruppo che ha ottime potenzialità di crescita” hanno commentato i coach. Sono scesi in campo Del Giacco, Cazzola, Palumbo, Persquefa, Salgado, Coscia, Cavalli, Bona, Deiana, Francescon, Morello, Civini, Pilia, Bezzato, Bassi.

Sul campo di Cabanette ad Alessandria è scesa anche la Under 15 di Zito-Borrelli, opposta al Monferrato in una partitella-test che ha visto una buona continuità di gioco e ha dato ai tecnici ottimi spunti per la crescita dei ragazzi, molti dei quali neofiti o appena approdati nella categoria.