Wine Days: domenica 'Menù in rosa' alla Cantina Tre Secoli

RICALDONE - In occasione della due giorni dell'Acqui Wine Days in programma sabato 1 e domenica 2 il Comune di Ricaldone in collaborazione con la Pro Loco, l’associazione ‘Amici di Luigi Tenco’ e il coordinamento di LangaMyLove propone l’iniziativa ‘Menù in Rosa’.

Alle 10,30 i partecipanti saranno accolti davanti al Municipio per un calice di benvenuto. Si potrà poi scegliere tra una visita guidata al museo dedicato a Luigi Tenco o una passeggiata fino alla panchina gigante n°104. Alle 12,30 sarà servito il pranzo alla Cantina ‘Tre Secoli’. Il menù comprende una selezione di formaggi e salumi con mostarda al Brachetto, ravioli al plin alla robiola con burro alla nocciola e riduzione al Brachetto, stracotto di vitello al Brachetto e una crostata al cacao con crema al Brachetto e lamponi. E’ previsto anche un menù adatto ai più piccoli. Per partecipare è necessario prenotarsi entro domani, venerdì 30, al numero 333 3191536.