Alessandria: rapina, poi aggredisce ragazza in un locale, arrestato

ALESSANDRIA - Ha 29 anni, è di origine magrebina ma abita in Alessandria: il giovane è in carcere dopo aver commesso - in due distinti momenti - una tentata rapina fuori da una discoteca alessandrina e lesioni aggravate ai danni di una ragazza (l’ha colpita con un pugno e con una tazza) in un locale pubblico. È stato eseguita una misura cautelare.

La Polizia intensifica i controlli in città e nei locali.

I particolari sono stati resi noti questa mattina in Questura dal capo di Gabinetto, Ernesto Coppo, dal capo della squadra mobile Riccardo Calcagno e dall’ispettore ( dell’Amministrativa) Massimo Pesce.

L’intervista del capo della Mobile, Riccardo Calcagno.