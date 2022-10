Davide Garavaglia (Bobst) è il nuovo presidente dell'Era

BAVENO - La European Rotogravure Association (Era) ha eletto come nuovo presidente Davide Garavaglia di Bobst durante l'assemblea generale del 21 settembre 2022 a Baveno (VB).

La riunione si è tenuta in concomitanza con la Conferenza annuale dell'Era e la Conferenza sull'imballaggio e la stampa decorativa dal 21 al 23 settembre. Era è un'organizzazione senza scopo di lucro che dal 1956 promuove lo sviluppo della

tecnologia rotocalco e supporta gli stampatori rotocalco in tutti i campi di applicazione.

Davide Garavaglia, responsabile delle linee di prodotto rotocalco, metallizzazione in vuoto, spalmatura e accoppiamento in Bobst, subentra a Manfred Janoschka, di Janoschka Holding, che ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi.

«Sono onorato di questa nomina. Considero un grande privilegio rappresentare i colleghi membri dell'associazione e continuare sulle basi poste da Manfred Janoschka - commenta Davide Garavaglia - Negli ultimi anni, sono state introdotte importanti innovazioni che hanno reso questa tecnologia adatta a tutte le nuove esigenze del mercato, permettendole quindi di guadagnare terreno. Nonostante i tempi difficili, le potenzialità sono enormi e io mi impegno a sostenere con forza l’associazione nel promuovere una crescita sostenibile della tecnologia rotocalco a livello globale».

Poiché l’evento della durata di tre giorni si è svolto quest'anno a Baveno, a poca distanza da Bobst Italia, centro di eccellenza Bobst per le tecnologie rotocalco, spalmatura e accoppiamento, i partecipanti alla conferenza Era hanno avuto l'opportunità di visitare lo stabilimento e il Competence Center dell'azienda a San Giorgio Monferrato. La visita ha fornito un'ulteriore opportunità per discutere gli ultimi sviluppi del processo rotocalco nelle applicazioni di imballaggio flessibile, in termini sia di stampabilità dei nuovi substrati monomateriale riciclabili, sia di tecnologia di stampa. Per la dimostrazione su una rotocalco della piattaforma RS 6003 è infatti stato stampato un lavoro con tecnologia a gamma cromatica estesa oneECG.

«Oggi abbiamo dimostrato alla delegazione dell’Era le capacità delle stampa oneECG alla velocità senza precedenti di 600 m/min su un supporto MDOPE, a dimostrazione del fatto che la rotocalco oggi ha tutte le carte in regola per essere un attore di primo piano nella trasformazione in corso del settore dell'imballaggio», ha concluso Davide Garavaglia.