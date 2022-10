Novese scappa, Vale Mado recupera: finisce 2-2

Sorpasso al comando. Termina 2-2 il derby - in posticipo - tra Valenzana Mado e Novese, con l'Ovadese che ringrazia: la squadra di Carosio completa il sorpasso sugli orafi ed è la nuova capolista del girone D.

Emozioni e spettacolo nella città dell'oro per un derby che era attesissimo e che non tradisce le attese. Gli ospiti del grande ex, Mattia Greco, partono fortissimo e si portano addirittura sul doppio vantaggio: decisivo Paini, imprendibile in contropiede e autore della doppietta che illude i biancocelesti.

Nella ripresa i padroni di casa - che già avevano sprecato molto in avvio - accentuano ulteriormente la pressione e tornano in partita grazie ad Amaro, a segno per la seconda domenica consecutiva. Nel finale Celeste fa 2-2 su punizione, complice un'indecisione dell'estremo avversario Canegallo, e Pellegrini conquista un punto che è da considerare utile soprattutto per come si erano messe le cose. In testa, però, adesso c'è un'Ovadese sempre più sorprendente.