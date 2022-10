L'ufficiale giudiziario rinviata a giudizio: in aula il 15 febbraio

ALESSANDRIA - Agata Platania, l'ufficiale giudiziario alessandrino accusata di peculato, è stata rinviata a giudizio. Il processo inizierà il 15 febbraio 2023 davanti al tribunale in composizione Collegiale.

La Platania, difesa dagli avvocati Manuela Moretto e Piero Monti, è finita nei guai per la gestione delle somme riscosse nelle procedure di pignoramento.

Questa mattina durante la discussione dell'udienza preliminare davanti al Gup Andrea Perelli, il Ministero di Grazia e Giustizia, tramite l'avvocatura dello Stato, ha chiesto l'esclusione dal procedimento che però non è stata concessa dal Gup: il Ministero è stato ammesso come responsabile civile (come chiesto dagli avvocati delle parti civili).

Il giudice ha disposto il rinvio a giudizio della Platania su tutti i capi di imputazione. La difesa non ha sollevato quelle che ritiene siano incongruenze e discrepanze rispetto al quadro accusatorio ritenendo che la sede giusta sia quella del processo: i legali non hanno chiesto riti alternativi, la Platania affronterà il rito ordinario davanti a tre giudici.