Fallimento Atm: la Giunta dà mandato al sindaco per sottoscrivere l'accordo

Nuovo, importante passo in avanti del Comune di Alessandria verso la soluzione del 'caso Atm': nei giorni scorsi, infatti, stante l'approvazione da parte di Banco Bpm di una fidejussione da 6 milioni di euro, la Giunta ha dato mandato al sindaco Giorgio Abonante di sottoscrivere l'accordo transattivo da 10 milioni di euro con il Fallimento Atm per la definizione del contenzioso pendente.

Un contenzioso, è bene ricordarlo, che aveva fatto tremare Palazzo Rosso quando - era il febbraio del 2018 - venne chiesta alle casse dell'Amministrazione la somma di 22,6 milioni di euro "per la responsabilità per le obbligazioni sociali di Atm in misura pari alla massa passiva non soddisfatta corrispondenti alle perdite degli esercizi 2012-2015".

Fu poi la Giunta Cuttica di Revigliasco, il 26 maggio scorso, a ritenere "congrua e conveniente per l’Ente l’ipotesi transattiva così esposta - si legge nel documento ufficiale - Pagamento a saldo e stralcio di ogni pretesa relativa al suddetto credito di Atm nella somma di 10 milioni di euro comprensive di spese legali liquidate in sentenza, oltre tassa di registrazione della sentenza, da corrispondersi secondo il seguente riparto: 4 milioni all’atto di sottoscrizione dell’accordo, 2 milioni entro il 2023, 2,3 milioni entro il 2024, 1,7 milioni entro il 2025".

Ora, dunque, lo step determinante, con la fidejussione accordata da Banco Bpm da 6 milioni di euro e il mandato al primo cittadino di arrivare alla firma, con la somma totale che graverà per 8.282.525,42 euro sul Fondo Contenzioso 31.12.2021 con applicazione di avanzo e per 1.717.474,58 euro a valere sui residui passivi.