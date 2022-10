16 giugno 2023: la 1000 Miglia farà tappa ad Alessandria

Sale la febbre per gli appassionati di auto d'epoca. Dal 13 al 17 giugno 2023 torna di scena la celebre 1000 Miglia, la corsa più bella del mondo, che per la prima volta nella sua storia sosterà da Alessandria. La città sarà protagonista durante la quarta giornata di gara: le favolose auto storiche, provenienti da Stradella e Pavia, raggiungeranno il Piemonte e faranno sosta in piazza Garibaldi ad Alessandria, dove è previsto il lunch break degli equipaggi.

Il programma della 41esima edizione di 1000 Miglia è stato presentato lo scorso 10 ottobre nel Salone Vanvitelliano di Palazzo della Loggia a Brescia. Più di 400 vetture storiche provenienti da tutto il mondo si sfideranno nella gara di regolarità lungo il tradizionale percorso Brescia-Roma-Brescia. Durante la sosta ad Alessandria, in programma il 16 giugno 2023, gli spettatori

potranno ammirare alcuni dei più straordinari capolavori della storia dell’automobilismo. Dopo il passaggio in città, le vetture transiteranno da Asti, Vercelli e Novara per concludere la quarta tappa a Milano.

"Evento storico"

“Il passaggio della 1000 Miglia - sottolinea il sindaco Giorgio Abonante - è un evento storico che dà prestigio alla città e celebra il nostro indissolubile legame con i marchi del lusso e del bello; artigiani e industrie che hanno contribuito a creare l’idea stessa di Made in Italy e che avranno un ruolo importantissimo per il futuro sviluppo del territorio. Con questo evento unico vogliamo rilanciare la tradizione imprenditoriale e culturale di Alessandria: la nostra storica vocazione a produrre bellezza creerà valore per il territorio e per chi lo abita”.

“Dopo gli sforzi compiuti per acquisire questa magnifica manifattura - concorda Philippe Camperio, amministratore unico di Haeres Equita - mantenendo le attività produttive e i dipendenti ad Alessandria, ci siamo impegnati a rafforzare il nostro rapporto con la città. Il passaggio di 1000 Miglia è una grande occasione per Alessandria: mi auguro che negli anni a venire il legame fra impresa e città si possa rafforzare, proseguendo sulla strada tracciata dal fondatore Giuseppe Borsalino e dai suoi discendenti”.

“Essere riusciti a portare la corsa più bella del mondo ad Alessandria ci riempie d’orgoglio - aggiunge Mauro Baglietto, direttore generale Borsalino - Il passaggio della 1000 Miglia in città è il coronamento di un percorso cominciato l’anno scorso, quando abbiamo stretto un accordo di partnership triennale con la Freccia Rossa. 1000 Miglia e Borsalino condividono l’impegno nella valorizzazione della cultura, del territorio e del lifestyle italiani. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo.

"1000 Miglia è un’esperienza straordinaria con valori unici - chiosa l'organizzazione della corsa - Audacia, inclusione, passione per queste auto meravigliose, pezzi di design e di arte. Anche nel 2023 metteremo al centro della corsa l'attenzione per le comunità e i luoghi incredibili che attraverseremo, determinati a costruire un futuro fatto di bellezza e sostenibilità e dar vita a uno stile di vita unico, fatto di passione e responsabilità. Poter contare su un partner come Borsalino, con cui condividiamo valori e idea di futuro ci fa ancor di più apprezzare il passaggio nei territori che hanno dato i natali a questo storico marchio e rappresenta per 1000 Miglia un’occasione per ritornare per la prima volta dove transitò alla fine degli anni ’40, all’epoca della corsa di velocità".