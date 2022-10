Teatro e narrazione: i corsi tenuti da Ombretta Zaglio

ALESSANDRIA - Aperti i corsi organizzati dal Teatro del Rimbalzo e tenuti dall’attrice e regista Ombretta Zaglio ad Alessandria. La proposta formativa permette di spaziare dal teatro alla narrazione, passando per la comunicazione verbale e non. E ancora musica e movimento, meditazioni per adulti, ragazzi, giovani, insegnanti, genitori e formatori.

Sono in programma anche incontri con artisti e spettacoli per tutti. Per ricevere informazioni, ci si può rivolgere alla mail info@teatrodelrimbalzo.it o al numero di telefono 348 2240078. È possibile anche consultare la pagina Facebook ‘Teatro del Rimbalzo’, aggiornata con tutte le attività.

Ombretta Zaglio dirige il Teatro del Rimbalzo dal 1978. Attrice, autrice e regista, si è occupata e si occupa di narrazione tradizionale (fiabe, cantastorie con tabellone illustrato) e in ambito multimediale (digital story telling) rivolgendosi ad adulti e bambini.