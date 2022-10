Piazza Madre Teresa di Calcutta, cantiere dal 25 ottobre al 3 novembre

Lavori in vista alla pavimentazione di piazza Madre Teresa di Calcutta: così, per consentirne lo svolgimento, disagi e chiusure al traffico nel corso dei prossimi giorni, in particolare da martedì 25 ottobre a giovedì 3 novembre.

Come da foto, sarà prevista la suddivisione della piazza in tre fasi lavorative (rossa-verde-viola):

dalle 6 di martedì 25 ottobre alle 20 di venerdì 28 saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nell’area compresa tra il retro dell’istituto scolastico 'Galilei' sino al termine della zona di sosta gratuita (area rossa)

dalle 6 di giovedì 27 alle 20 di sabato 29 saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nell’area compresa tra la zona di sosta gratuita e l’area di parcheggio idealmente delimitata dal fabbricato fronte corso Cavallotti (area verde)

dalle 6 di sabato 29 alle 20 di giovedì 3 novembre saranno vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata, nella zona compresa tra la precedente area sino a corso Cavallotti (area viola).

L’azienda esecutrice dei lavori provvederà, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori, alla posa della segnaletica stradale mobile di cantiere, dei divieti di sosta e dei relativi avvisi ai residenti e alle attività economiche presenti nelle zone interessate al provvedimento viabile, assicurando, inoltre, la presenza costante dei movieri per la regolazione del flusso veicolare. Per garantire il transito in sicurezza dei pedoni sarà sempre garantito un percorso dedicato e delimitato rispetto al cantiere.