Civeriati torna alla Rg Ticino

ALESSANDRIA - Stefano Civeriati ricomincia dalla Rg Ticino. L'ultima squadra di club allenata dal tecnico alessandrino, nella stagione 2019 - 2020, interrotta per la pandemia, lo ha scelto per il 'dopo Alacqua', il tecnico che si è dimesso dopo il pareggio (0-0) con l'Alicese nell'ultimo turno.

Per l'ex giocatore di Inter e Vicenza è la possibilità, come ha sottolineato, di "saldare un conto in sospeso. Tre anni fa il bilancio era positivo, peccato per lo stop per la pandemia".

Nella sua carriera in panchina Civeriati ha allenato Novara, Sale - Piovera (la formazione del suo paese di origine a cui è molto legato) in due esperienze diverse, inframmezzate dalla stagione al Derthona. Poi Primavera del Genoa, Asti, due anni nel settore giovanile dell'Alessandria, con una finale nazionale conquistata con gli allievi, e due anni al Lomellina.

A Romentino ritrova anche giocatori che erano già con lui: dopo la retrocessione dalla D, i verdegranata hanno ambizioni, che la classifica per il momento non giustifica.

Prima del sì alla Rg Ticino Civeriati ha lavorato con il settore giovanile e le 'Accademie' della Sampdoria.