Alessandria - Recanatese, si gioca

ALESSANDRIA - Per lo scontro che vale un passo verso la zona più 'tranquilla' della classifica Fabio Rebuffi cambia modulo, aggiungendo un centrocampista. Un 4-3-3 (o 4-1-2-3, per la posizione di Speranza davanti alla difesa), tenendo in panchina Filip e, ancora, Martignago, che avrà spazio mercoledì in Coppa Italia

La Recanatese punta su Sbaffo in attacco, Ventola e Marilungo tutti e due da utilizzare a gara in corso.

ALESSANDRIA - RECANATESE 0-0

Marcatori:

PLAY - BY - PLAY - TEMPO REALE

Primo tempo

5' Proteste per un intervento su Nepi ai limiti. Per l'arbitro è tutto regolare

1' Calcio d'inizio dell'Alessandria

Il tabellino

Alessandria (4-3-3): Liverani; Baldi, Checchi, Sini, Nunzella; Rota, Speranza, Nichetti; Ghiozzi, Nepi, Galeandro. A disp.: Marietta, Rossi, Podda, Costanzo, Mionic, Rizzo, Lombardi, Martignago, Perseu, Pellegrini, Bellucci, Filip, Gazoul. All.: Rebuffi

Recanatese (4-3-2-1):Fallani: Somma, Pacciardi, Ferrante, Quacquarelli; Morrone, Raparo, Carpani; Ferretti, Senigagliesi; Sbaffo. disp.: Bagheria, Amadio, Longobardi, Alfieri, Tafa, Minicucci, Ventola, Zammarchi, Marafini, Meloni, Marilungo. All.: G.Pagliari

Arbitro: Ceriello di Chiari

Assistenti: Piatti di Como e Schirinzi di Casarano, quarto ufficiale Cerea di Bergamo

Note: Giornata di sole, terreno in buone condizioni. Spettatori: Ammoniti: Angoli: Recupero: